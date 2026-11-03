Le Bayern Munich a décroché une victoire précieuse aux dépens de son hôte, l'Atlético Madrid, sur le score de deux buts à zéro, lors du match qui les a opposés au stade Metropolitano, mardi soir, dans le cadre des rencontres de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club bavarois est ainsi reparti avec les trois points du cœur de la capitale espagnole.

Le premier but est intervenu à la 54e minute, à la suite d'une erreur naïve du défenseur Robin Le Normand, qui a reçu le ballon dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid, mais a tardé à s'en défaire, que ce soit en le transmettant ou en l'éloignant de la zone de danger, permettant au jeune Lennart Karl de le presser et de lui subtiliser le ballon avant de le loger au fond des filets, profitant d'un cadeau défensif inattendu de la formation espagnole.

Le deuxième but est, quant à lui, survenu à la 74e minute, après que Konrad Laimer a reçu une magnifique passe de Harry Kane pour s'infiltrer dans la surface de réparation, avant de décocher une frappe surpuissante qui a fini au fond des filets, confirmant la supériorité du Bayern Munich et scellant la rencontre en faveur de son équipe.

Le Bayern Munich a inscrit un troisième but à la 80e minute, mais l'arbitre l'a annulé après recours à l'assistance vidéo, en raison d'une faute du défenseur Dayot Upamecano, l'équipe allemande se contentant ainsi d'un doublé sans encaisser de but.

Le Bayern Munich a imposé sa domination sur le déroulement du jeu durant la majeure partie de la rencontre, monopolisant le ballon et contrôlant le rythme de la confrontation, tandis que l'Atlético Madrid s'est appuyé sur les contre-attaques, sans toutefois parvenir à représenter un réel danger pour le gardien Manuel Neuer.

Le club bavarois a su surmonter les absences qui ont frappé ses rangs ces derniers temps, notamment sur le plan offensif, en l'absence de Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry et Ismaël Sabari, ainsi que la maladie de son entraîneur Vincent Kompany, pour livrer une prestation solide et arracher une victoire méritée sur le terrain de son adversaire espagnol.

Le Bayern Munich a porté son total à 8 points, se hissant à la huitième place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que l'Atlético Madrid est resté bloqué à 4 points, reculant à la vingt-deuxième place après avoir concédé sa deuxième défaite dans la compétition.