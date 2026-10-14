Peu de personnes sont mieux placées que Gerrard pour donner leur avis sur Liverpool et sa décision de nommer Iraola. Gerrard tient à ce que l’ancien entraîneur de Bournemouth dispose du temps nécessaire pour bâtir à Anfield un effectif capable de remporter le titre. Il a déclaré : « Je veux le soutenir et lui donner sa chance. Avant toute chose, je pense qu’il méritait de devenir l’entraîneur de Liverpool. »

« Je l’ai trouvé remarquable à Bournemouth. Ce qu’il a accompli avec cette équipe, sa philosophie et son style de jeu, les résultats qu’il a obtenus, le football qu’il a proposé : il a mérité de devenir l’entraîneur de Liverpool. C’est un grand pas en avant, avec tout le respect que je dois à Bournemouth. La pression est plus forte et les responsabilités sont plus grandes lorsqu’il s’agit de remporter des trophées. »

« Je pense qu’il dispose de beaucoup de talent dans son effectif, mais il lui faut encore du temps et de la patience pour le façonner et faire de ces joueurs des vainqueurs à nouveau. Je suis vraiment enthousiaste, optimiste et plein d’espoir. Nous avons des joueurs talentueux. Si l’entraîneur parvient à en faire une équipe capable de remporter le titre... Il a beaucoup d’atouts sur lesquels s’appuyer. »

Manchester City et Tottenham souhaitaient tous deux recruter Gakpo à Liverpool cet été, mais le Néerlandais est finalement resté au club à la clôture du mercato. Gerrard estime qu’il était essentiel de conserver l’ancien attaquant du PSV, surtout après la terrible blessure au tendon d’Achille subie par Hugo Ekitike lors de la seconde moitié de la saison dernière.

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Gerrard a déclaré : « Après la saison dernière et la blessure d’Ekitike, nous n’avions réellement qu’un seul numéro 9 en la personne de [Alexander] Isak. Il était crucial de conserver Gakpo. Je pense qu’il a disputé une Coupe du monde et une présaison plutôt bonnes, et il a démarré la saison en trombe. Il a un petit pépin physique en ce moment, mais j’espère que ce n’est pas trop grave, car nous allons avoir besoin de lui. »

« Il est un élément important de l’effectif et j’espère qu’il continuera à répondre présent. S’il parvient à maintenir cette régularité tout au long d’une saison, j’ai vraiment hâte de le voir jouer. »

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