Vidéo : Souvenirs de la « Nakba » congolaise… Les pronostics de « l’Éléphant » font trembler le Portugal face à l’Ouzbékistan

Les supporters portugais sont en proie à une certaine inquiétude avant le match contre l’Ouzbékistan, prévu ce mardi au stade NRG de Houston, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Cette nervosité est alimentée par les pronostics peu favorables émis par un éléphant.

Les deux sélections s’affronteront ce mardi au stade de Houston, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes.

Peu avant le coup d’envoi, la chaîne qatarie « beIN Sports » a diffusé sa rubrique consacrée aux pronostics de l’éléphant sur les résultats des matchs.

Dans la séquence diffusée, l’animal a désigné le Portugal comme vainqueur de la rencontre, ce qui, en cas de réalisation, constituerait la première victoire de la Seleção das Quinas dans cette édition de la Coupe du monde.

À la première journée, l’animal avait déjà annoncé une victoire portugaise contre la République démocratique du Congo, finalement conclue sur un score de 1-1.

Si le scénario se répète, que les pronostics de l’éléphant s’avèrent erronés et que le Portugal tombe dans le piège du match nul, il se retrouvera dans une situation très délicate, avec seulement deux points avant d’affronter la Colombie lors de la dernière journée.

Un nouveau partage, conjugué à une victoire de la Colombie contre la République démocratique du Congo, l’empêcherait mathématiquement de terminer en tête du groupe.