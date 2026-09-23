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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vidéo : sous les yeux du faucon, un premier but contre son camp ouvre le compteur de l'Arabie saoudite lors de la Gulf Cup 27

Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
H. Al-Hammami
Arabie saoudite
Koweït

L'Arabie saoudite a réussi à secouer les filets

L'Arabie saoudite a ouvert son compteur lors de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique (« Gulf Cup 27 »), avec un but exceptionnel, sous les yeux du faucon.

L'Arabie saoudite a affronté le Koweït, ce mercredi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique.

À la 70e minute de la rencontre, les supporters de l'Arabie saoudite ont brandi leur « tifo », qui représentait un faucon, en référence au symbole évoquant la sélection des « Faucons verts ».

Moins de 3 minutes après le déploiement de ce tifo, l'Arabie saoudite est parvenue à inscrire le but de l'ouverture du score, précisément à la 73e minute de la rencontre.

Le but est survenu lorsque Hammam Al-Hammami a débordé sur le flanc gauche et a frappé en direction du but, mais le ballon a heurté le pied de Youssef Al-Haqqan, défenseur de la sélection koweïtienne, trompant le gardien pour finir au fond des filets.

Il s'agit du premier but contre son camp de l'édition actuelle du tournoi du Golfe, après les deux buts inscrits lors du premier match ayant opposé l'Irak à Oman, et qui s'est soldé par un match nul sur le score de 1-1.

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