Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second LegGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : sous les yeux de Haitham Hassan, une remontada exceptionnelle élimine le Celtic de la Ligue des champions

LASK vs Celtic
LASK
Celtic
Champions League Qualification
H. Hassan
Autriche
Écosse
Égypte

Un résultat décevant pour les coéquipiers de la star égyptienne

Le Celtic écossais a fait ses adieux à la Ligue des champions 2026-2027 de manière dramatique, après s'être incliné 5-1 face au LASK autrichien lors du match retour du barrage qualificatif pour la phase de ligue. Le club autrichien a ainsi renversé son retard sur l'ensemble des deux rencontres et a décroché son billet de qualification après une « remontada » historique.

Le Celtic avait remporté le match aller sur le score de trois buts à zéro, mais le LASK a réussi à combler l'écart lors du match retour, se qualifiant pour la phase de ligue grâce à une victoire au score cumulé de 5-4.

Le match a vu la présence de l'international égyptien Haïtham Hassan sur le banc de touche du Celtic tout au long de la rencontre, sans qu'il ne dispute la moindre minute.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Callum McGregor a ouvert le score pour le Celtic à la 21e minute, laissant penser que le club écossais était en voie de valider sa qualification. Mais le LASK a rapidement réagi par l'intermédiaire de Moses Usor à la 32e minute, avant que Robert Ljubicic n'ajoute le deuxième but en début de seconde période, à la 48e minute.

Premiership
Celtic crest
Celtic
CEL
Falkirk crest
Falkirk
FAL
Bundesliga
LASK crest
LASK
LAS
Altach crest
Altach
ALT




Les locaux ont poursuivi leur pression, Samuel Adeniran inscrivant le troisième but à la 58e minute, puis Florian Flecker réalisant le quatrième but à la 90e minute, forçant les prolongations après avoir égalisé au score cumulé des deux matches.


En prolongation, Adeniran est revenu pour inscrire son deuxième but personnel et le cinquième de son équipe à la 109e minute, offrant au LASK son billet de qualification pour la phase de ligue, malgré un penalty manqué à la 115e minute.

Avec ce résultat, le LASK décroche sa place en phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que le Celtic quitte la compétition malgré sa supériorité lors du match aller, après l'une des « remontadas » les plus marquantes des qualifications.

À lire aussi :
« En dessous du niveau et favorable au Merengue » : révélations sur l'arbitre du match entre le Real Madrid et la Sociedad

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google