Le Celtic écossais a fait ses adieux à la Ligue des champions 2026-2027 de manière dramatique, après s'être incliné 5-1 face au LASK autrichien lors du match retour du barrage qualificatif pour la phase de ligue. Le club autrichien a ainsi renversé son retard sur l'ensemble des deux rencontres et a décroché son billet de qualification après une « remontada » historique.

Le Celtic avait remporté le match aller sur le score de trois buts à zéro, mais le LASK a réussi à combler l'écart lors du match retour, se qualifiant pour la phase de ligue grâce à une victoire au score cumulé de 5-4.

Le match a vu la présence de l'international égyptien Haïtham Hassan sur le banc de touche du Celtic tout au long de la rencontre, sans qu'il ne dispute la moindre minute.

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Callum McGregor a ouvert le score pour le Celtic à la 21e minute, laissant penser que le club écossais était en voie de valider sa qualification. Mais le LASK a rapidement réagi par l'intermédiaire de Moses Usor à la 32e minute, avant que Robert Ljubicic n'ajoute le deuxième but en début de seconde période, à la 48e minute.









Les locaux ont poursuivi leur pression, Samuel Adeniran inscrivant le troisième but à la 58e minute, puis Florian Flecker réalisant le quatrième but à la 90e minute, forçant les prolongations après avoir égalisé au score cumulé des deux matches.



En prolongation, Adeniran est revenu pour inscrire son deuxième but personnel et le cinquième de son équipe à la 109e minute, offrant au LASK son billet de qualification pour la phase de ligue, malgré un penalty manqué à la 115e minute.

Avec ce résultat, le LASK décroche sa place en phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que le Celtic quitte la compétition malgré sa supériorité lors du match aller, après l'une des « remontadas » les plus marquantes des qualifications.

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