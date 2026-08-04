Le club d'Al-Nassr a conclu son stage à l'étranger dans la capitale portugaise Lisbonne par une nouvelle défaite, en présence de sa star et capitaine portugais Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr s'est incliné face aux Espagnols d'Almería sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, dans le cadre de son quatrième et dernier match amical de son stage au Portugal, en préparation de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Bien que la première mi-temps se soit achevée sur un match nul et vierge, le club espagnol a entamé la seconde période avec force et a inscrit deux buts en l'espace d'un quart d'heure environ.

La formation andalouse a ouvert le score à la 51e minute de jeu, après s'être retrouvée en position de tête-à-tête avec le gardien brésilien Bento, avant d'ajouter le deuxième but seulement 10 minutes plus tard sur un penalty.

L'Australien Ange Postecoglou, directeur technique d'Al-Nassr, a débuté la rencontre avec une composition regroupant certains éléments titulaires et remplaçants, avant de procéder à quelques changements en seconde période, après avoir été mené au score.

La rencontre a été marquée par la présence de la star portugaise Cristiano Ronaldo, pour la première fois depuis la fin de son parcours avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026, mais il s'est contenté de la suivre depuis les tribunes.

Cette défaite est la troisième que subit l'équipe saoudienne sur les 4 matchs qu'elle a disputés lors de son stage au Portugal, où elle n'a signé qu'une seule victoire, face au club de Mérida qui évolue en troisième division espagnole, sur un score de deux buts à zéro.

En revanche, Al-Nassr s'est incliné face à l'équipe réserve du club de Benfica sur le score de 2-1, puis face aux Portugais d'Estrela Amadora sur le score de 4-2, avant cette dernière défaite face à Almería.

À noter qu'Al-Nassr débutera la nouvelle saison le 15 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Fateh, lors de la première journée du championnat Roshn.