La vingtième et dernière journée du championnat Joi des moins de 21 ans a été marquée par un affrontement intense et passionnant entre les équipes d'Al-Nassr et d'Al-Hilal lors du derby de Riyad, où « Al-Aali » a remporté une victoire écrasante sur le score de 4-0.

Grâce à cette victoire, l'équipe d'Al-Nassr porte son total à 38 points et occupe la troisième place, tandis qu'Al-Hilal recule à la deuxième place avec 40 points, mais les deux équipes ont assuré leur qualification pour les quarts de finale.

Le match a vu la présence du Portugais Jorge Jesus, l'entraîneur de l'équipe première du club d'Al-Nassr, qui veille toujours à être présent pour repérer les talents.

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De nombreuses stars ont brillé, emmenées par le milieu de terrain irakien Haider Abdulkarim, qui a inscrit le premier but d'une superbe tête à la 49e minute de la seconde mi-temps.

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L'ailier Abdulrahman Sufyani a inscrit le deuxième but de son équipe à la 64e minute, avant que le milieu de terrain Rakan Al-Ghamdi n'ajoute le troisième but sur un coup franc direct à la 70e minute.

L'attaquant Fares Al-Salem a conclu le quadruplé d'Al-Nassr à la 88e minute, assurant ainsi à l'équipe une victoire méritée et clôturant le derby de Riyad de manière parfaite.



















