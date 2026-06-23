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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Vidéo : sous la pression de Ronaldo, le Marocain Jalal Jaid gâche la joie de l'Ouzbékistan en marquant un superbe but

C. Ronaldo
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É.-U.

L’arbitre a annulé le but pour une faute commise par un joueur ouzbek sur Cancelo.

Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a exercé des pressions sur l’arbitre marocain Jalal Jaidi pour qu’il annule un superbe but inscrit par l’Ouzbékistan ce mercredi soir, lors de la 2^e journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026.

À la 29^e minute, Azizjon Janiev, la star ouzbèke, avait décoché une frappe fulgurante des 20 mètres qui avait fini au fond des filets portugais.

Estimant qu’Abosbek Vizulaev avait commis une faute sur João Cancelo à la limite de la surface juste avant la frappe, le capitaine portugais a contesté avec vigueur la décision de l’arbitre.

Après consultation de la vidéo (VAR), l’arbitre marocain a confirmé l’existence d’une faute ouzbèke et a donc annulé la réalisation.

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La première période s’est conclue sur le score de 3-0 en faveur du Portugal, dont deux réalisations signées « El Don ».

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