Lors de la deuxième journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a exercé des pressions sur l’arbitre marocain Jalal Jaid afin d’obtenir l’annulation d’un superbe but inscrit par l’Ouzbékistan ce mardi soir.

À la 29^e minute, Azizjon Ganiev, la star ouzbèke, expédie un tir fulgurant des 20 mètres qui termine sa course au fond des filets portugais.

Estimant qu’Abosbek Vizulaïev avait commis une faute sur João Cancelo à la limite de la surface juste avant la frappe, le capitaine portugais a vivement contesté la décision de l’arbitre.

Après consultation de la vidéo, M. Jiyed a confirmé l’infraction ouzbèke et a donc invalidé la réalisation.

La première période s’est conclue sur le score de 3-0 en faveur du Portugal, dont deux réalisations signées « El Don ».

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