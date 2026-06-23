Vidéo : sous l'impulsion de Ronaldo… Un événement sans précédent pour le Portugal dans l'histoire de la Coupe du monde

La sélection portugaise a établi un record sans précédent dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, après avoir bouclé la première mi-temps de son match contre l’Ouzbékistan, mardi soir, lors de la deuxième journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026, avec une avance de trois buts à zéro.

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, critiqués après le match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo lors de l’ouverture, ont cette fois répondu de la meilleure manière.

Cette fois, « El Don » a ouvert son compteur buts dans cette édition organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique en inscrivant un doublé, avant que son coéquipier Nuno Mendes n’ajoute un troisième goal pour conclure la première période sur le score de 3-0.

Selon les statistiques de Stats Foot : « C’est la première fois de son histoire que le Portugal mène de trois buts à la mi-temps lors d’un match de Coupe du monde. »

Le premier but de Ronaldo est intervenu dès la 6e minute, sur une frappe en une touche suite à un centre de João Cancelo.

À la 17^e minute, Nuno Mendes a doublé la marque d’un coup franc bien placé à la limite de la surface, puis l’arbitre a refusé un but ouzbek pour une faute sur Cancelo.

Juste avant la mi-temps (39^e), Ronaldo, isolé face au gardien, a inscrit le troisième but et est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes.

À 41 ans, la star portugaise avait déjà fait trembler les filets en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

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