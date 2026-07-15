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Vidéo : « Sors-le de ta poche »… Des images captées dans le vestiaire espagnol montrent que les joueurs se sont moqués d’une star française

France vs À déterminer
France
Coupe du monde
France vs Espagne
Espagne
Ousmane Dembélé
M. Olise
F. Ruiz
M. Cucurella
France
É.-U.
Espagne

Quel match vraiment formidable !

Les célébrations de l’équipe d’Espagne dans les vestiaires après sa victoire 2-0 contre la France mardi, qui lui a permis de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2026, ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, après que des images ont montré une certaine dose d’ironie et de plaisanteries aux dépens d’un des joueurs des « Bleus ».

Les comptes officiels de la sélection espagnole ont diffusé une vidéo capturant l’euphorie dans les vestiaires, où sourires et cris de joie fusaient après la performance aboutie de « La Roja » en demi-finale. Le latéral gauche Marc Cucurella a salué le niveau collectif de son équipe en déclarant : «Quel match vraiment formidable», saluant la domination espagnole tout au long de la rencontre, selon RMC.

Dans la foulée, une voix – que de nombreux internautes attribuent à Fabián Ruiz – lance à Cocorella : « Je l’ai bouffé… Sors-le de ta poche », une boutade saluant la performance défensive de l’arrière espagnol, qui a étouffé ses adversaires.

Si le nom de l’adversaire concerné n’a pas été cité, de nombreux internautes estiment que la boutade visait Michael Olise, aligné sur le côté droit de l’attaque française face à Cucurella ; d’autres évoquent une possible allusion à Ousmane Dembélé, parfois présent dans la même zone.

Dans la même séquence, Dani Olmo a déjà tourné son regard vers la finale programmée dimanche au « MetLife Stadium » de New York, affirmant avec conviction : « C’était écrit depuis le début. Nous avons commencé à Atlanta et nous finirons le parcours à New York. C’est tout près, c’est tout près. »

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