L'Argentine s'est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l'Autriche 2-0 ce lundi, lors de la 2e journée du groupe J.

Les deux buts argentins ont été inscrits par la star Lionel Messi, à la 38e et à la 90e+5 minute.

Avec six points au compteur, l’Albiceleste occupe logiquement la première place du groupe, trois longueurs devant l’Autriche, tandis que la Jordanie et l’Algérie, encore bloquées à zéro point, s’affronteront demain pour tenter de se relancer.

La soirée a été historique pour Lionel Messi, qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde avec 18 réalisations, dépassant ainsi l’Allemand Miroslav Klose (16 buts).

Il a toutefois manqué un penalty, son troisième dans l’épreuve, ce qui fait de lui le joueur ayant raté le plus de tirs au but en Coupe du monde.

La rencontre a offert des occasions de part et d’autre, mais l’Argentine a longtemps dominé grâce à un Messi des grands soirs, constamment menaçant dès qu’il touchait le ballon.











