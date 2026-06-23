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Abobakr El Mokadem

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Vidéo : Soirée historique pour Cristiano… Le Portugal fait taire ses détracteurs en infligeant un quintuplé à l’Ouzbékistan

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
C. Ronaldo
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.

Don a inscrit un doublé

Le Portugal a dominé l’Ouzbékistan 5-0 ce mardi, lors de la 2^e journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026.

Cette large victoire a été marquée par une performance historique de la star portugaise Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé qui lui permet de battre plusieurs records.

Les buts portugais ont été inscrits par Cristiano Ronaldo (doublé, 6^e et 39^e), Nuno Mendes (17^e), Abdoulaye Nematov (60^e, c.s.c.) et Rafael Leão (87^e).

Avec ce succès, le Portugal totalise 4 points en tête du groupe et se rapproche du deuxième tour, un point devant la Colombie, qui défiera demain matin le Congo (3^e, 1 point), tandis que l’Ouzbékistan, toujours bredouille, quitte déjà la compétition.

Le match a été marqué par un départ canon des Portugais : Ronaldo a ouvert le score dès la 6e minute, et la sélection européenne a maintenu la pression pour doubler la mise.

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Les Portugais obtiennent alors un coup franc à l’entrée de la surface ; alors que tout le monde attendait une frappe de Ronaldo, Mendez s’élançait et trompait le gardien pour le 2-0 (17^e).



À la 29e minute, Azizjon Janiev, la star ouzbèke, expédie une frappe fulgurante des 20 mètres qui finit dans les filets portugais, mais l’arbitre annule le but pour une faute signalée lors de l’action précédente.



Le « Don » a ensuite doublé la marque à la 39e minute, bien servi par un caviar qui l’a lancé sur le côté droit avant qu’il ne batte le gardien.

En seconde période, les Lusitaniens maintiennent leur emprise. Si les Ouzbeks cherchent à réduire l’écart, le gardien Abdou Wahid Nematov trompe malheureusement son propre camp à la 60^e minute, portant le score à 4-0.



Enfin, Rafael Leão, entré en jeu, a clos le festival en inscrivant le cinquième but à la 87^e minute, offrant à la sélection portugaise une victoire large et méritée.



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