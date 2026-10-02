Alors que la sélection portugaise célébrait sa large victoire face au Danemark, la crise Cristiano Ronaldo s'est imposée avec force dans le paysage, après que Renato Veiga, défenseur de la sélection et l'un des proches du capitaine chevronné, a été contraint de garder le silence face aux questions répétées sur ce qui s'est passé au sein du rassemblement.

La sélection portugaise a signé une victoire palpitante sur le score de 4-2 face au Danemark à Copenhague, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, mais ce succès n'a pas occulté les répercussions du départ de Ronaldo du rassemblement, après la décision de l'entraîneur Jorge Jesus de le replacer sur le banc des remplaçants.

À l'issue de la rencontre, les journalistes ont tenté d'obtenir une réaction de Renato Veiga concernant la situation de Ronaldo, mais le défenseur a renvoyé vers les responsables de la Fédération portugaise de football, avant de révéler qu'il avait reçu des consignes claires de ne pas évoquer la crise.

Veiga a déclaré : « J'entretiens une relation étroite avec Cristiano Ronaldo, et il sait à quel point je l'estime et je l'apprécie, mais j'ai reçu pour consigne de ne pas parler de cette affaire. »

Face à l'insistance des questions, le défenseur s'est excusé auprès des journalistes en disant : « Je ne peux pas en parler, je suis désolé, je ne peux vraiment pas m'exprimer. »

Malgré la polémique qui entoure la sélection, Veiga continue de jouer un rôle central dans le dispositif de Jesus, après avoir disputé l'intégralité des minutes des trois premiers matchs sous la direction du nouvel entraîneur.









Le jeune défenseur, né en 2003, a affirmé que porter le maillot de la sélection représentait un immense honneur pour lui, déclarant : « Je travaille chaque jour pour donner le meilleur de moi-même avec le club et la sélection. Jouer sous le maillot du Portugal est le plus grand honneur qu'un joueur puisse connaître, et je continuerai à travailler pour progresser. »

Il a également salué l'évolution tactique de l'équipe, expliquant que le fait pour les joueurs de disposer de davantage de temps pour travailler et s'entraîner ensemble les avait aidés à mieux appliquer les consignes du staff technique.

La sélection portugaise se prépare à affronter la Norvège au stade du Dragão dimanche, en quête de poursuivre sa série de victoires et de renforcer sa position en tête du groupe. Malgré la victoire sur le Danemark, la solidité défensive demeure l'un des dossiers qui nécessitent davantage de travail, après que la sélection a encaissé deux buts à Copenhague, tandis que Jesus espère tenir ses joueurs à l'écart de toute distraction en dehors du terrain lors de la prochaine étape.











