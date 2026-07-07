Mustafa Shubair, le gardien de l’équipe d’Égypte, a repoussé un penalty tiré par Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine, ce mardi au stade d’Atalanta, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’arbitre français François Litxer a accordé un penalty à l’Argentine après une faute d’Haitham Hassan sur Nicolás Tagliafico. Messi s’est présenté pour le tirer à la 21^e minute, mais Mostafa Shobeir a repoussé la tentative.

Shubair inscrit ainsi son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde 2026, devenant le seul gardien à avoir arrêté deux penalties dans cette édition.

Il avait déjà repoussé une tentative de Mehdi Taremi lors de la rencontre face à l’Iran, en phase de groupes, conclue sur le score de 1-1.

Selon le site « Mr. Sheb », Choubir est devenu le quatrième gardien de l’histoire à arrêter deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde, après Tomaszewski (Pologne 1974), Friedel (États-Unis 2002) et Ciesny (Pologne 2022).

Selon Opta, Messi devient le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à manquer deux penalties lors d’une même édition (hors tirs au but).

Il avait déjà manqué son premier essai face à l’Autriche en phase de groupes, une rencontre conclue par une victoire argentine (2-0).

L’Argentin détient désormais le record peu enviable du nombre de penalties manqués en Coupe du monde : sur ses 8 tentatives, il n’en a transformé que 4.

À noter que Yasser Ibrahim avait donné l’avantage aux Pharaons d’une tête early à la 15e minute.











