Mustafa Shubair, le gardien de l’Égypte, a affiché un visage marqué par la défaite des Pharaons (3-2) contre l’Argentine, estimant que « ce sont les petits détails qui ont fait la différence ».

Les Pharaons ont ainsi quitté la Coupe du monde 2026 sur un scénario fou, battus (3-2) par l’Argentine, tenante du titre, ce mardi au stade d’Atalanta en huitièmes de finale.

Les Pharaons menaient pourtant 2-0, avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur en inscrivant trois buts dans les dix dernières minutes et ne valide son billet pour les quarts de finale.

Mustafa Shubair s’est particulièrement illustré en première période en repoussant un penalty de Lionel Messi ainsi que deux occasions franches d’Alexis Mac Allister et de Julián Álvarez.

Au micro de beIN Sports, il a confié : « Nous étions tout près de la victoire, mais, comme souvent dans les grands matchs, ce sont les détails qui ont fait la différence. »

Interrogé sur sa satisfaction quant à sa prestation face à l’Argentine, Shubair a répondu : « Le football est un sport collectif, nous avions toutes les cartes en main, mais au final, nous nous contentons de ce que Dieu nous a réservé. »

Il a conclu : « Nous allons travailler à corriger nos erreurs dès les prochaines qualifications afin d’être mieux préparés à l’avenir. »

L’Argentine, désormais qualifiée, attend en quarts de finale le vainqueur du match Suisse-Colombie, programmé ce mardi soir.











