Vidéo : Séville renvoie Barcelone à un événement historique rare

Séville a renvoyé son hôte, le Barça, à un fait historique rare concernant la rotation des gardiens de but du club catalan à encaisser des buts.

Le Croate Livakovic a encaissé, samedi, un but face à Séville à la 19e minute par l'intermédiaire de Fofana, devenant ainsi le troisième gardien du Barça dont les filets tremblent lors des 7 premiers matchs de Liga, après Joan Garcia et Szczesny.









Le statisticien espagnol « Mister Chip » a révélé que cette situation ne s'était produite que 5 fois auparavant dans l'histoire du Barça, ce qui fait du début de la saison actuelle l'un des rares cas où le club a été contraint d'utiliser 3 gardiens ayant encaissé des buts à ce stade précoce du championnat.









La chose s'était déjà répétée pour le Barça lors de la saison 1930-31, lorsque Lloréns, Nogués et Uriach ont joué, puis lors de la saison 1935-36 avec Iborra, Bérkessy et Nogués, et lors de la saison 1941-42 avec Nogués, Miró et Argila.

La même situation est également apparue lors de la saison 1962-63, avec la participation de Sadurní, Pesudo et Calvo, puis pour la dernière fois avant la saison actuelle lors de la saison 2016-17, lorsque Claudio Bravo, Jasper Cillessen et Marc-André ter Stegen ont encaissé des buts au cours des 7 premiers matchs. Malgré ce début tardif, le Barça a réussi à réagir face à Séville, après que Raphinha a égalisé rapidement à la 22e minute.