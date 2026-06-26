Malgré l’élimination précoce des « Nashama » au Mondial 2026, les supporters jordaniens ont refusé l’idée d’une sortie discrète.

À Arlington, au Texas, leurs supporters ont offert un véritable show populaire qui a captivé les regards et poussé le maire de la ville à venir les saluer en personne, rappelant que l’empreinte d’une nation ne se limite pas aux résultats, mais s’évalue aussi à l’impact laissé dans les cœurs.

« La Maison de la Jordanie » à Dallas s’est alors transformée en une véritable ambassade populaire, vibrant au rythme du Mondial et transformant l’élimination en un message culturel et civilisationnel parvenu jusqu’aux plus hautes instances de la ville américaine.

La ville d’Arlington, dans la région de Dallas aux États-Unis, a ainsi accueilli un moment fort au sein de la « Maison de la Jordanie » : le maire Jim Ross s’est adressé en direct aux supporters jordaniens, en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités Imad Hijazin.

Immortalisée dans une vidéo diffusée sur Facebook, cette rencontre a illustré l’engouement du public pour les événements organisés en marge de la Coupe du monde 2026.

Le maire d’Arlington s’est dit impressionné par l’ambiance enthousiaste créée par les supporters jordaniens, saluant une « présence positive et une organisation exceptionnelle ».

Il a d’ailleurs annoncé son intention de se rendre prochainement en Jordanie pour découvrir de près le patrimoine touristique et culturel du royaume.

Ces propos traduisent un intérêt grandissant pour les échanges culturels entre les deux pays et confirment que les supporters jordaniens ont décroché une victoire d’un autre genre, bien au-delà du terrain.

Malgré l’élimination des « Nashama » de la compétition, l’écho de leurs chants a continué de résonner dans les rues d’Arlington, et un message de civilisation a voyagé de Dallas à Amman.