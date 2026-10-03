Vidéo : Sektioui : nous ne méritions pas la défaite, et cette décision est importante pour l'avenir du football omanais

Le sélectionneur de l'équipe d'Oman, Tarek Sektioui, a déclaré ressentir une grande amertume après la défaite face aux Émirats arabes unis 1-0 en demi-finale de la Coupe du Golfe, samedi.

Le technicien marocain a affirmé que son équipe ne méritait pas la défaite. Ces propos ont été tenus lors de ses déclarations aux chaînes qataries Al Kass après le match.

Sektioui a ajouté que les joueurs avaient affiché un niveau remarquable, une grande discipline tactique et une forte volonté de revenir dans le match et de mettre la pression sur l'adversaire.

Il a précisé qu'il n'y avait aucun secret derrière l'amélioration des performances : « Uniquement le travail et l'effort », soulignant qu'il était récemment arrivé à la tête de la sélection omanaise, et que l'équipe avait fait face à plusieurs défis, parmi lesquels des blessures, la fatigue des joueurs après la fin de la saison et l'absence d'un long stage avant le tournoi.

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Il a affirmé que la prestation avait été bonne et que les performances de la sélection « grandissaient avec le tournoi ».

À propos des spéculations concernant son avenir avec Oman, Sektioui a insisté sur le fait que son contrat s'étendait sur quatre ans, précisant que l'objectif était de construire une équipe compétitive et solide et de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.









Lors de la conférence de presse d'après-match, Sektioui a déclaré, selon ce qu'a publié le compte de la sélection omanaise sur la plateforme X : « Nous avons livré un bon match, mais nous n'avons pas réussi à revenir dans la rencontre. L'équipe émiratie était forte et organisée, et nous avons essayé de rester réalistes durant la rencontre. »

Il a poursuivi : « Je suis triste de cette défaite et nous ne la méritons pas, malgré les circonstances que nous traversons. Nous avons beaucoup tiré profit du tournoi et nous voulions, grâce à lui, savoir exactement où nous en sommes, et nous allons poursuivre l'évaluation des performances. »

Il a ajouté : « Ce fut un tournoi important pour les jeunes joueurs, et les échéances à venir seront plus relevées et plus difficiles. »

Il a affirmé que la porte de la sélection resterait ouverte à tout joueur qui prouverait son niveau, et a enchaîné : « Nous avons beaucoup de temps pour travailler à corriger les erreurs. Le changement de certains joueurs était nécessaire pour l'avenir du football omanais. Je dis toujours qu'il nous faut de la patience, encore de la patience, si nous voulons une sélection compétitive et forte. »

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