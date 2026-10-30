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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : séisme en Saudi Pro League, Al-Shabab humilie Al-Ahli et lui inflige la plus lourde défaite de son histoire

Match report
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Séisme à Al Raqi

Al Shabab a fait trembler les murs de son rival traditionnel Al Ahli, lui infligeant la plus lourde défaite de son histoire en Roshn Saudi League.

Al Shabab s'est imposé face à Al Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au SHG Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la douzième journée de la Roshn League.

Al Ahli a mal entamé la partie : le défenseur Rayan Hamed a commis une erreur en ne parvenant pas à conserver le ballon, que l'attaquant brésilien Ricardo Mathias lui a subtilisé pour inscrire le premier but d'Al Shabab au bout de 66 secondes seulement.

Le gardien Abdulrahman Al Sanbi a aggravé les souffrances d'Al Ahli en écopant d'un carton rouge direct à la 22e minute, après avoir dégagé de la main, en dehors de la surface de réparation, un ballon de l'attaquant brésilien Ricardo Mathias.

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Le plus gros problème est que l'entraîneur néerlandais Marino Pušić n'avait pas inscrit le gardien sénégalais Édouard Mendy sur le banc des remplaçants, ce qui l'a contraint à faire entrer le jeune gardien Abdullah Abdoh, aux dépens du défenseur Rayan Hamed.

Et sur le premier ballon, Abdoh a encaissé le deuxième but dans les filets d'Al Ahli, par l'intermédiaire de l'ailier belge Yannick Carrasco, qui a logé au fond des filets le coup franc provoqué par le gardien expulsé Abdulrahman Al Sanbi, à la 26e minute.

Ricardo Mathias a poursuivi sur sa lancée en obtenant un penalty, transformé par l'attaquant colombien Roger Martínez pour le troisième but d'Al Shabab à la 37e minute de jeu.

Firas Al Buraikan a inscrit l'unique but d'Al Ahli à la 40e minute de jeu, après avoir dévié dans les filets un centre à ras de terre.

Pušić a tenté de redresser la barre en début de seconde période avec plusieurs changements, le plus marquant étant l'entrée du défenseur Mohammed Suleiman Bakr, afin de combler la faille évidente au cœur de la défense, mais ce dernier a provoqué deux penalties.

Trois minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde période, Ricardo Mathias a inscrit son deuxième but, le quatrième d'Al Shabab, en déviant un centre dans les filets d'une tête.

À la 66e minute, Carrasco a ajouté son deuxième but, le cinquième d'Al Shabab, sur un penalty obtenu par l'attaquant colombien Roger Martínez, après une faute de Mohammed Suleiman Bakr.

Bakr a de nouveau fauché Carrasco lui-même à la 82e minute, offrant à Al Shabab un penalty que l'ailier belge a transformé pour le sixième but du club de la capitale, signant ainsi un triplé historique pour lui.

Il s'agit désormais de la plus lourde défaite de l'histoire d'Al Ahli en Roshn Saudi League, dépassant sa plus large défaite lors de la saison 2018-2019, lorsqu'il s'était incliné face à Al Ettifaq sur le score de 2-6, lors de la sixième journée.

Cette défaite fige le total d'Al Ahli à 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 4 défaites, le laissant à la sixième place du classement du championnat saoudien.

De son côté, Al Shabab a porté son total à 14 points, ce qui le place à la dixième position du classement.

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