Vidéo : scandale en Ligue des champions, gestes obscènes et échauffourées lors du match entre Fenerbahçe et Lyon

La soirée de mercredi restera à oublier à Lyon, où Fenerbahçe a éliminé l'Olympique Lyonnais et s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les buts de Mouriki et d'Archie Brown ont compliqué la mission de qualification du club français, qui n'a pas pu revenir au score malgré le but de Malick Fofana, et quitte ainsi la compétition.

Après un match sous haute tension, Mattéo Guendouzi, joueur de Fenerbahçe, s'est engagé dans une altercation verbale avec Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de Lyon. Durant la rencontre, un conflit avait opposé Guendouzi, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, aux supporters de l'équipe hôte.

Selon Guendouzi, les supporters avaient insulté sa famille, ce à quoi il a répondu par des gestes obscènes.

Au coup de sifflet final, alors que Guendouzi se dirigeait vers la zone de rassemblement des supporters de Fenerbahçe, Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de Lyon, l'a interpellé.

Ce geste s'est révélé être une erreur, car les coéquipiers de Guendouzi ont pu le frapper et l'encercler à l'entrée du tunnel menant aux vestiaires, la spirale de violence entre les deux équipes s'élargissant, dans des images qui se sont répandues sur les réseaux sociaux.

Son coéquipier en équipe nationale, Corentin Tolisso, joueur de Lyon, a critiqué le comportement de Guendouzi.

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Il a déclaré : « Je lui ai simplement dit de fêter ça avec son équipe et de rester humble après la victoire. Laisse les supporters de Lyon tranquilles, ils sont déjà suffisamment déçus. Je trouve ce comportement irresponsable. J'espère qu'il en tirera une leçon. »

De son côté, Guendouzi a déclaré : « Comme vous le savez, quand 60 000 personnes insultent votre famille, votre mère, vos enfants, avant même le match, et qu'aucun membre du corps arbitral ne demande aux supporters de se taire... Parce que je sais qu'en France, quand ce genre de choses arrive, ils en viennent à parler avec les supporters et le match peut être arrêté. »

Il a poursuivi : « Pendant 90 minutes, et même davantage durant l'échauffement, ils ont insulté ma famille. C'est quelque chose qui vous affecte profondément. »

Il a continué : « Si vous voulez plaisanter, cela doit être réciproque. Ils ont insulté ma mère et ma famille, ce que je considère comme un manque de respect. En plus de cela, si nous ne pouvons plus fêter comme nous le voulons, je trouve cela regrettable. »

Il a ajouté : « Tout le monde sait que je suis supporter de l'Olympique de Marseille, et je ne l'ai jamais caché. Ce n'est qu'une plaisanterie, ils ont insulté ma famille. »

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