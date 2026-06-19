L'équipe nationale canadienne a dominé son homologue qatarienne 6-0, signant ainsi sa première victoire en Coupe du monde. La rencontre, agitée et riche en rebondissements, a été marquée par l'expulsion de deux joueurs qataris.

Grâce à ce succès, le Canada totalise désormais quatre points et occupe la première place du groupe 2 de la Coupe du monde 2026, devançant la Suisse, deuxième, à la différence de buts, tandis que le Qatar reste bloqué à un point, à la quatrième et dernière place, derrière la Bosnie, troisième du classement.

Lire aussi

La plus longue période de disette… Ronaldo ne trouve pas le chemin des filets dans les grandes compétitions

Ce n’est pas ma promesse… Mourinho désigne son premier choix pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid

À la 16^e minute, le Canada a ouvert le score par l’intermédiaire de sa star Saïl Larin, qui a repris un ballon repoussé par le gardien qatari Mahmoud Abu Nada, avant que l’attaquant de la Juventus, Jonathan David, n’ajoute un deuxième but d’une frappe fulgurante à la 29^e minute.

Les déboires des « Al-Anabi » ne s’arrêtent pas là : Hammam Al-Amin est expulsé à la 33^e minute pour une faute sur Larin alors que l’attaquant se présentait seul face à Abu Nada.

L’arbitre accorde d’abord un penalty, puis, après consultation de la vidéo, il revient sur sa décision, accorde un coup franc direct juste à l’entrée de la surface et confirme l’expulsion du joueur qatari.

Juste avant la mi-temps, Jonathan David a doublé sa mise et offert le troisième but aux siens (45^e+3) en reprenant sur la ligne de but une frappe repoussée par Abu Nada.

Un deuxième exclu et un effondrement total

Le début de la seconde période a été encore plus pénible pour les Qataris : à la 54^e minute, Asim Madbou a écopé d’un second carton rouge direct pour un tacle violent sur Ismaël Koné, contraint de quitter la pelouse sur une civière sous les applaudissements du public.

La blessure de Koné semblait grave, sa jambe donnant l’impression d’être fracturée, tandis que les joueurs canadiens se prenaient la tête entre les mains et tentaient dans un premier temps de s’en prendre à Madbou.

Profondément affecté par la blessure de Koné, le joueur qatari a reçu le soutien des Canadiens avant de quitter la pelouse.

À la 64^e minute, le remplaçant Nathan Saliba, entré en jeu à la place d’Ismail Koné, a marqué le quatrième but canadien d’un coup franc direct.

La situation s’est encore dégradée pour les Qataris lorsque Mohammed Al-Mannai a marqué contre son camp à la 75e minute, en repoussant malencontreusement le ballon dans ses propres filets.

Jonathan David a ensuite inscrit le sixième but des siens et signé son triplé à la 90^e+2 minute, offrant aux locaux une victoire historique (6-0). selon les données du site de statistiques « Opta ».



