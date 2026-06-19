Vidéo : Scène de cauchemar pour le Qatar à la Coupe du monde… Le Canada lui inflige une défaite historique en inscrivant six buts

L'équipe nationale canadienne a dominé son homologue qatarienne (6-0), signant ainsi sa première victoire en Coupe du monde. La rencontre, marquée par l'expulsion de deux joueurs qataris et plusieurs rebondissements, a confirmé la dynamique des Canadiens.

Grâce à ce succès, le Canada totalise désormais quatre points et occupe la première place du groupe 2 de la Coupe du monde 2026, tandis que le Qatar reste bloqué à un point, à la quatrième et dernière place.

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Dès la 16^e minute, le Canada a ouvert le score par l’intermédiaire de sa star Saïl Larin, qui a repris un ballon repoussé par le gardien qatari Mahmoud Abu Nada. Puis, l’attaquant de la Juventus Jonathan David a doublé la mise d’une frappe fulgurante à la 29^e minute.

Les déboires des « Al-Anabi » ne se sont pas arrêtés là, puisque Hammam Al-Amin a été expulsé à la 33^e minute pour une faute sur Larin alors que l’attaquant se préparait à se présenter seul face au gardien Abu Nada.

L’arbitre accorde d’abord un penalty, avant de consulter la vidéo et d’accorder finalement un coup franc direct à la limite de la surface, tout en confirmant l’expulsion du joueur qatari.

Juste avant la mi-temps, Jonathan David a doublé sa mise et offert le troisième but aux siens (45^e+3) en reprenant sur la ligne de but une frappe repoussée par Abu Nada.

Un deuxième exclu et un effondrement collectif

Le début de la seconde période a été douloureux pour la sélection qatarienne : à la 54^e minute, Asim Madbou a reçu un second carton rouge direct pour une intervention violente sur le Canadien Ismaël Koné, contraint de quitter le terrain sur une civière sous les applaudissements du public.

La blessure de Koné semblait grave, sa jambe donnant l’impression d’être fracturée, tandis que les joueurs canadiens se prenaient la tête entre les mains et tentaient dans un premier temps de s’en prendre à Madbou.

Profondément affecté par la blessure de Koné, le joueur qatari a reçu le soutien des Canadiens avant de quitter la pelouse.

À la 64^e minute, le remplaçant Nathan Saliba, entré en jeu à la place d’Ismail Koné blessé, a inscrit le quatrième but des Canadiens d’une frappe directe sur coup franc.

La situation s’est encore dégradée pour les Qataris lorsque Mohammed Al-Mannai a marqué contre son camp à la 75^e minute, en repoussant malencontreusement le ballon dans ses propres filets.

Enfin, Jonathan David a parachevé le festival canadien en inscrivant le sixième but et en complétant son triplé à la 90^e+2 minute, offrant aux siens une victoire historique (6-0).



