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L'arbitre bolivien Jordy Alemán s'est attiré de vives critiques après avoir asséné un violent coup de poing au visage du gardien argentin Cristian Martínez, joueur du Real Potosí, lors de la finale retour de la Coupe de Bolivie face à l'Alianza Ready. Cette compétition est la deuxième plus importante de ce pays d'Amérique du Sud.

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Selon le quotidien espagnol Marca, la rencontre disputée au stade Víctor Agustín Ugarte de Potosí s'est soldée par un match nul et vierge, mais l'Alianza Ready a remporté le titre grâce à sa victoire 3-1 lors du match aller, à domicile, à El Alto.

L'altercation a éclaté après le coup de sifflet final de Jordy Alemán, lorsque plusieurs joueurs de l'équipe violette ont entouré l'arbitre pour contester ses décisions pendant la rencontre.

Alemán, qui n'était alors pas protégé par les forces de police, a répliqué en assénant un coup de poing au visage du gardien.

Au cours de l'échauffourée, l'arbitre a brandi le carton rouge à quatre joueurs et à trois membres du staff technique de Potosí.

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Martínez reconnaît avoir insulté la mère de l'arbitre

Après l'incident, Martínez, encore sous le coup de l'émotion, a affirmé que le coup de poing de l'arbitre lui avait fait saigner la bouche, sans toutefois parvenir à le mettre K.-O.

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Le gardien a également reconnu avoir lancé à l'arbitre : « J'espère que ta mère va mourir », et avoir souhaité que tout le « mal » qu'il avait causé lui revienne, selon ses propres termes.

Le portier a ensuite publié un long communiqué sur ses réseaux sociaux, dans lequel il explique avoir décidé de « ne pas engager de poursuites judiciaires ni déposer de plainte » contre l'arbitre.

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« Mon intention est de considérer cet incident comme clos et d'éviter que cette situation ne continue d'alimenter de nouvelles polémiques, tout en réaffirmant ma totale disponibilité pour collaborer avec les autorités compétentes et fournir toutes les explications nécessaires », a ajouté le gardien de 29 ans.

Ni l'arbitre, ni la direction du Real Potosí, ni la Fédération bolivienne de football n'ont pour l'heure réagi à l'incident.

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La Coupe de Bolivie se dispute sous forme de phase de groupes et constitue la deuxième compétition professionnelle la plus importante du pays, derrière le championnat national. Celui-ci est toujours en cours et donne lieu à une lutte pour la première place entre le Bolívar La Paz et le tenant du titre, l'Alianza Ready, qui comptent chacun 60 points à trois journées de la fin.

Le vainqueur de la Coupe de Bolivie obtient la troisième place bolivienne pour le tour préliminaire de la Copa Libertadores. Mais la donne pourrait changer si l'Alianza Ready termine le championnat à la première ou à la deuxième place, puisqu'il décrocherait alors un billet direct pour la phase de groupes.