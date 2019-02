VIDEO - Sarri ne sait pas s'il fera jouer Kepa mais "ne veut pas tuer" le gardien espagnol

L'entraîneur des Blues n'a pas encore décidé si le gardien jouera la rencontre contre Tottenham après avoir refusé de sortir en finale de League Cup.

Maurizio Sarri doit encore décider si Kepa Arrizabalaga débutera le match de milieu de semaine de Chelsea contre Tottenham, mais insiste sur le fait que le club "ne veut pas tuer" son gardien de but après son refus de sortir en finale de la League Cup, ce dimanche.

L'international espagnol a refusé de sortir à Wembley pour laisser sa place à Willy Caballero à la fin de la prolongation et a vu son équipe s'incliner lors de la séance de tirs aux buts contre Manchester City (0-0, 3-4 aux tab) et manquer ainsi l'opportunité de remporter un titre.

Cette décision de Kepa d'ignorer les souhaits de son entraîneur a été fortement condamnée depuis, même si certains au club ont tenté de faire croire à une "incompréhension". Le gardien de but le plus cher de l'histoire a été sanctionné d'une amende pour son geste et rien ne dit qu'il sera sur le terrain ce mercredi (21h) pour affronter les Spurs.

Interrogé sur la question, Sarri a répondu : "Je ne sais pas, je dois encore décider. Je pense qu'il est prêt, il n'a eu qu'un jour de repos hier mais je le pense. Ce sera le décision du groupe, de tous les joueurs."

Sarri a pu discuter avec son gardien depuis dimanche : "J'ai parlé à Kepa, j'ai parlé à tout le monde. Il s'est excusé auprès du staff technique, mais ce n'était pas suffisant. Il s'est excusé auprès des joueurs et du club. Nous voulons pas le tuer. C'était une grosse incompréhension."

Certains ont suggéré de certaines stars de Chelsea auraient dû intervenir pour faire sortir Kepa. Sarri n'en est pas convaincu, car beaucoup de ceux qui étaient sur le terrain n'ont pas compris ce qui se passait.

L'Italien a déclaré : "C'était vraiment une situation inhabituelle donc les joueurs étaient sous le choc. C'était impossible de réagir immédiatement." Interrogé sur qui avait pris la décision de sanctionner Kepa, Sarri a ajouté : "C'est le club. Dans ce club il y a certaines règles donc il doit accepter cette décision."