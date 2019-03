VIDEO - Sarr : "Balotelli ? Cela me laisse indifférent"

L'OM-Nice de dimanche (21h00) au Vélodrome, pour la 28e journée de L1, est marqué du sceau de Mario Balotelli.

En conférence de presse, Malang Sarr s'est montré totalement "indifférent" envers son ancien collègue, l'Italien Mario Baloteli, resplendissant et même méconnaissable depuis qu'il a rejoint l'OM :

"Il reste un ancien coéquipier, voilà tout. Il sait très bien que son comportement n’a pas été du goût tout le monde. Il a gâché six mois mais nous, on est toujours en course pour l’Europe", a expliqué le joueur niçois, pa surpris par les débuts tonitruants de Super Mario :

"Non, c’était pareil à Nice. Il fait souvent de bons débuts. Il est en réussite, a réussi son intégration, mais il n’est plus à Nice donc ça me laisse indifférent. Cette semaine, on a parlé de Marseille, pas de Mario. On a analysé les points forts et les points faibles de cette équipe. Ce n’est pas Nice contre Mario mais Nice contre Marseille.", a ajouté Sarr.