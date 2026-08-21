Vidéo : Sami Al-Jaber ouvre le feu sur un joueur d'Al-Hilal : il ne mérite pas cette somme

Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, s'en est pris à la forte hausse des prix des joueurs sur le marché des transferts, estimant que les clubs saoudiens sont devenus une cible évidente pour les intermédiaires et les clubs européens qui cherchent à réaliser les plus gros gains financiers possibles sur leurs ventes.

Al-Jaber a déclaré, lors de son passage dans l'émission « Nadeena », que les agents, les intermédiaires et les médias étrangers ont contribué à faire grimper de manière exagérée la valeur marchande des joueurs, profitant du fort pouvoir d'achat dont bénéficient les clubs de la Roshn Saudi League ces dernières années.

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Il a ajouté : « Les agents, les intermédiaires et les journaux étrangers sont responsables de la hausse des prix des joueurs, et les clubs du championnat saoudien sont devenus une grande cible pour les stars et les équipes européennes désireuses de gagner de l'argent », soulignant que les prix actuels s'éloignent, dans certains cas, de la valeur sportive réelle des joueurs.

Al-Jaber critique le transfert de Summerville

La légende d'Al-Hilal a évoqué directement le transfert du Néerlandais Crysencio Summerville, estimant que le joueur possède de bonnes qualités et pourrait devenir un élément important à l'avenir, mais que le montant déboursé pour l'arracher à West Ham est exagéré à ses yeux.

Al-Jaber a déclaré : « Les prix actuels sont tout à fait illogiques, Summerville ne vaut pas 65 millions d'euros, c'est un excellent joueur avec de l'avenir, mais la somme versée est un montant considérable », précisant que l'évaluation sportive d'un joueur doit être dissociée des prix imposés par les clubs sur le marché des transferts.

Al-Jaber estime qu'Al-Hilal n'est pas le seul club à débourser des sommes élevées pour recruter des joueurs, mais que ce phénomène s'est étendu plus largement au sein du championnat saoudien, après que la valeur des transferts a fortement augmenté par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années.

Une mise en garde contre les factures du mercato

Al-Jaber a expliqué que la poursuite de cette politique pourrait placer les clubs saoudiens face à de plus grands défis à l'avenir, car verser des sommes colossales dans les transferts relève le niveau des attentes des clubs européens à l'égard du marché saoudien et rend plus difficile, sur le plan financier, la conclusion des futurs contrats.

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Il a conclu en affirmant : « Al-Hilal et d'autres clubs versent des sommes d'argent colossales, et cela créera de grandes difficultés à l'avenir pour attirer les stars », mettant en garde contre le fait que les prix actuels pourraient, avec le temps, devenir une nouvelle référence sur laquelle il sera difficile pour les clubs saoudiens de revenir.

Les déclarations de Sami Al-Jaber ouvrent un large débat sur la manière dont les clubs de la Roshn Saudi League doivent gérer le marché des transferts, d'autant que la concurrence pour les stars n'est plus seulement liée à la qualité sportive, mais aussi à la capacité de composer avec la flambée des prix tout en préservant, dans le même temps, la durabilité des dépenses.