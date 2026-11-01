Sami Al-Jaber, légende de la sélection saoudienne, s'est livré à des déclarations fracassantes, affirmant qu'il méritait de jouer en Premier League.

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Al-Jaber est considéré comme l'une des plus grandes stars de la sélection saoudienne et du Hilal de tous les temps, au vu des titres et des buts magnifiques inscrits au cours de sa carrière footballistique captivante.

Al-Jaber a déclaré lors de propos tenus dans l'émission « Nadina » : « Si j'évoluais à l'heure actuelle, je mériterais à coup sûr de jouer en Premier League. »

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Et d'ajouter : « Si j'étais joueur aujourd'hui, je pense que ma valeur marchande aurait atteint 100 millions d'euros. »

Les déclarations d'Al-Jaber visent à exprimer sa valeur en tant que joueur à une époque où les talents ont nettement reculé, ce qui a parfois entraîné un recul de la sélection saoudienne, à l'exception du sacre lors de la dernière Coupe du Golfe.