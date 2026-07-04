Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, a rendu hommage à la sélection égyptienne après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, soulignant qu’elle avait réitéré l’exploit réalisé auparavant par les « Verts ».

Les Pharaons ont atteint ce stade pour la première fois de leur histoire en battant l’Australie aux tirs au but vendredi dernier, après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », Al-Jaber a déclaré : « Je suis de très près le football égyptien, l’équipe nationale d’Égypte et ses joueurs professionnels évoluant dans les championnats européens, ainsi que les clubs participant aux compétitions continentales tels que l’Al-Ahly, le Zamalek et le Pyramids. »

Il a ajouté : « Le joueur égyptien possède un atout majeur : sa force mentale. Atteindre les huitièmes de finale, quel que soit le résultat à venir, envoie un message fort à toutes les générations futures. »

Il a conclu : « Ce message prouve que le joueur égyptien est capable de s’imposer sur la plus grande scène internationale et de rivaliser avec les meilleures nations, à l’image de ce que l’équipe saoudienne a réalisé lors de la Coupe du monde 1994. »

En 1994, l’Arabie saoudite avait elle aussi créé l’exploit en atteignant ce stade de la compétition dès sa première participation, avant de céder face à la Suède.

Al-Jaber a poursuivi : « Les jeunes qui suivent cela à la télévision découvrent une équipe solide, emmenée par Mohamed Salah, l’un des plus grands joueurs mondiaux, ainsi qu’Omar Marmoush et Hamza Abdelkarim, 18 ans, fraîchement recruté par le Barça. »

Il a conclu : « Tout cela nourrit les aspirations des générations futures et de chaque enfant qui rêve de vivre cette expérience, de porter les couleurs de son pays et de disputer la Coupe du monde. »