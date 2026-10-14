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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : Sami Al-Jaber : Al Hilal a retrouvé une qualité disparue depuis longtemps, et Neves est le plus légitime pour porter le brassard

Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Champions League Elite
S. Al Jaber
Salem Mohammed Al-Dossari
R. Neves
Qatar
Arabie saoudite
Portugal

La légende d'Al Hilal défend Al Dawsari

La légende du club d'Al Hilal, Sami Al Jaber, a adressé des éloges à la star du Zaeem, le Portugais Ruben Neves, affirmant qu'il méritait de porter le brassard de capitaine, au vu du rôle majeur qu'il joue au sein de l'équipe.

Neves a porté le brassard de capitaine d'Al Hilal après la sortie de Mohamed Kanno, lors de la victoire 2-0 contre Al Sadd du Qatar à Doha, mardi, lors de la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Lors de l'analyse d'après-match dans l'émission « Nadina » sur la chaîne MBC, Al Jaber a exprimé sa satisfaction face à ce geste : « Dans la tradition d'Al Hilal, ce sont les enfants du club qui portent le brassard de capitaine. Aujourd'hui, le seul enfant du club est Nasser Al Dawsari, mais désormais, avec la présence d'un joueur du calibre et du poids de Ruben Neves, c'est lui qui doit le porter », soulignant que la star portugaise remplit plusieurs rôles importants au sein de l'équipe.

Par ailleurs, Sami Al Jaber a affirmé que Salem Al Dawsari devait revenir plus fort qu'auparavant, car la concurrence pour les postes offensifs est désormais à son plus haut niveau.

Il a déclaré, en réponse aux propos de Mohamed Noor, légende d'Al Ittihad, sur la possibilité d'une crise à Al Hilal avec le retour d'Al Dawsari : « Al Hilal se distingue aujourd'hui, et pour la première fois depuis longtemps, par une ligne d'attaque aussi forte. »

Et d'expliquer : « Il y a maintenant Martinelli et Mendeche à droite, Watkins (pointe de l'attaque) accompagné de Mitey, Semenyo à gauche, et Salem Al Dawsari qui revient : c'est la (variété) qu'il faut. »

Al Jaber a poursuivi : « Quand il y a eu l'incident de Semenyo lors du match contre Al Gharafa et qu'il a été suspendu 3 matchs, si Salem Al Dawsari avait été là et que l'occasion s'était présentée à lui, il se serait montré excellent, et n'aurait pas été inférieur à Semenyo. Il doit se battre pour cela. »

Vidéo : il met en garde contre une discorde à venir à Al Hilal, Mohamed Noor à Salem Al Dawsari : cherche un autre club

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