Vidéo : Sami Al-Jaber affirme que l’Arabie saoudite a dominé le Maroc et la Belgique lors de la Coupe du monde 1994

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, est revenu sur la participation historique des « Verts » à la Coupe du monde 1994, au cours de laquelle ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Les coéquipiers de l’icône avaient battu le Maroc 2-1 puis la Belgique 1-0, avant de céder d’un cheveu face aux Pays-Bas (1-2). Qualifiés pour les huitièmes, ils avaient finalement été stoppés par la Suède sur le score de 1-3.

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Al-Jaber, qui participait à la Coupe du monde à seulement 18 ans, a confié à la chaîne « Thamania » : « Nous étions dans l’un des groupes les plus difficiles du tournoi, avec les Pays-Bas et leur génération dorée, la Belgique qui alignait plusieurs grands noms, ainsi que le Maroc dont la plupart des stars jouaient alors en Ligue 1. »

Il ajoute : « Personne ne croyait en notre qualification pour les huitièmes de finale, mais nous avons battu le Maroc et la Belgique, et nous avons tenu tête aux Pays-Bas malgré la défaite. Nous avons dominé ces équipes et fait preuve d’une grande force de caractère. »

Il conclut : « On nous disait : “Essayez de ne pas perdre par des scores lourds”, mais nous avons déjoué tous les pronostics en réalisant une performance mémorable. »







