Le parcours de l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 a dépassé le cadre d’une simple participation ; il s’est mué en une épopée qui a inspiré des millions d’Égyptiens et a ranimé l’espoir sportif national.

Après un parcours historique salué de toutes parts, les Pharaons ont regagné le pays, où un accueil exceptionnel, populaire et officiel, les attendait à l’aéroport d’El Alamein, en hommage à la performance héroïque des joueurs et du staff technique, qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football égyptien.

Jawhar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Ahmed Diab, président de la Fédération des clubs, figuraient parmi les premières personnalités venues accueillir la délégation.

Mohamed Salah, capitaine des Pharaons, a immédiatement volé la vedette en entonnant l’hymne national : « D’un côté, j’ai le monde entier, et de l’autre, l’Égypte, ma bien-aimée », sous les acclamations d’une foule en délire.

Dès les premières heures de la matinée, des milliers de supporters s’étaient massés aux abords de l’aéroport pour saluer le retour des Pharaons après leur parcours honorifique aux États-Unis.

La délégation avait quitté la ville américaine d’Atlanta jeudi à 23 heures, heure du Caire, à bord d’un vol de plus de douze heures, selon les déclarations d’Ibrahim Hassan, le directeur de l’équipe.

Le vol retour a connu quelques retards : le décollage a été repoussé de 48 minutes aux États-Unis, puis l’arrivée à El Alamein a été différée d’environ une heure.

«100 millions de mercis»

À bord, l’équipage a rendu hommage aux joueurs en formant une haie d’honneur à leur montée dans l’avion, sous les applaudissements nourris des membres de la cabine, tandis que les joueurs répondaient avec respect et gratitude.

Les autorités égyptiennes avaient annoncé un accueil officiel et populaire à l’aéroport d’Al-Alamein, suivi d’une cérémonie en l’honneur des joueurs et du staff technique emmené par Hossam Hassan, en présence du président Abdel Fattah al-Sissi.

Un bus à impériale a été prévu pour permettre aux supporters d’acclamer les joueurs et d’interagir avec eux lors du cortège suivant leur arrivée à l’aéroport.

Le bus arborait le rouge emblématique de l’équipe d’Égypte, le mot « Egypt » à côté du drapeau national et la banderole « 100 millions de mercis » en hommage à l’engagement des joueurs durant la compétition.

« Vous nous avez fait honneur »

Dès l’atterrissage, les abords de l’aéroport d’Al-Alamein ont été pris d’assaut par des milliers de supporters venus saluer le retour des Pharaons et les remercier pour leur parcours honorifique au Mondial.

Les fans ont brandi des banderoles aux couleurs des joueurs et de l’entraîneur Hossam Hassan, avec le message « Merci… Vous nous avez fait honneur », pour saluer le parcours des Pharaons.

Les Pharaons ont réalisé un parcours historique lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique : ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale dans ce format élargi, grâce à des performances saluées par la critique.

Les Pharaons ont finalement été éliminés en huitièmes de finale par l’Argentine (2-3), non sans avoir livré une performance solide qui atteste des progrès accomplis durant ce Mondial.



