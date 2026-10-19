Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1084781867.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy
Traduit par

Vidéo : Salah s'empare seul de la tête du classement des buteurs du championnat turc face à Besiktas

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
Égypte
Turquie

Le Pharaon toujours au rendez-vous

L'Égyptien Mohamed Salah, la star de Trabzonspor, s'est emparé seul de la tête du classement des buteurs du championnat turc lors de la saison en cours.

Salah a inscrit son huitième but dans la compétition face à Besiktas lors de la rencontre en cours, comptant pour la huitième journée du championnat turc.

Le score de la rencontre indique jusqu'à présent une avance de Trabzonspor par deux buts à zéro, ce qui permettra à l'équipe de Salah de grimper à la quatrième place du classement avec 16 points.

Salah avait rejoint Trabzonspor au début de la saison en cours grâce à un transfert libre, pour relever un nouveau défi, après la fin de son aventure avec Liverpool.

Salah avait auparavant été annoncé proche d'un transfert à Besiktas avant de signer avec Trabzonspor, mais les négociations entre les deux parties s'étaient compliquées.







VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google