L'Égyptien Mohamed Salah, la star de Trabzonspor, s'est emparé seul de la tête du classement des buteurs du championnat turc lors de la saison en cours.

Salah a inscrit son huitième but dans la compétition face à Besiktas lors de la rencontre en cours, comptant pour la huitième journée du championnat turc.

Le score de la rencontre indique jusqu'à présent une avance de Trabzonspor par deux buts à zéro, ce qui permettra à l'équipe de Salah de grimper à la quatrième place du classement avec 16 points.

Salah avait rejoint Trabzonspor au début de la saison en cours grâce à un transfert libre, pour relever un nouveau défi, après la fin de son aventure avec Liverpool.

Salah avait auparavant été annoncé proche d'un transfert à Besiktas avant de signer avec Trabzonspor, mais les négociations entre les deux parties s'étaient compliquées.























