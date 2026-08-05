Vidéo : Salah ne suffit pas ? Les supporters de Trabzon réclament la signature de Messi

Les supporters de Trabzonspor ne se sont pas contentés de célébrer l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah, ils ont rapidement revu leurs ambitions à la hausse, réclamant à la direction du club la conclusion d'un nouveau transfert de très haut calibre.

Lors des rassemblements festifs qui ont suivi l'arrivée de Salah en Turquie, en amont de la signature officielle de son contrat, les supporters du club turc ont scandé un chant remarqué : « Les supporters sont devenus fous, on veut Messi ! », en référence à leur désir de voir le capitaine de la sélection argentine porter le maillot de l'équipe.













Ces chants sont intervenus après le transfert historique que Trabzonspor a réussi à conclure avec la signature de Salah, qui a eu un large retentissement en Turquie comme à l'étranger et a enflammé l'enthousiasme des supporters du club, désormais rêvant de nouvelles grandes signatures.

Bien que ces chants des supporters s'inscrivent dans un cadre d'enthousiasme et de célébration, ils reflètent l'ampleur de la confiance qu'ont acquise les partisans de Trabzonspor après le succès de la direction du club dans le bouclage de l'un des transferts les plus marquants du marché estival.

Plusieurs médias turcs ont indiqué que Trabzonspor a convaincu Salah de signer un contrat de deux saisons, tandis qu'il sera présenté au public et aux médias demain jeudi, après avoir passé sa visite médicale.