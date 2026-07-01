Vidéo : Ryan Sharqi provoque un vif débat avec une image pour le moins surprenante aux côtés de Didier Deschamps

Le Français Ryan Sharqi, star de Manchester City, a suscité la polémique avec une image surprenante aux côtés de Didier Deschamps, l'entraîneur des Bleus, après la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus ont dominé la Suède 3-0 mercredi matin, au stade des 32es de finale, et retrouveront le Paraguay en huitièmes, après que ce dernier a éliminé l'Allemagne aux tirs au but.

Comme souvent durant ce Mondial 2026, le quatuor offensif Mbappé-Dembélé-Oulissi-Barkola a fait des étincelles, chacun participant aux trois réalisations.

Une fois la qualification acquise, Deschamps a fait entrer Sharqi à la 85e minute en remplacement de Kylian Mbappé, mais ce choix n’a manifestement pas satisfait la star de Manchester City.

Le milieu de terrain des Citizens est bien entré en jeu lors de tous les matchs des Bleus dans ce Mondial, mais toujours plus tôt dans la rencontre.

Une vidéo diffusée mercredi matin sur les réseaux sociaux montre que le joueur a ignoré Deschamps venu lui serrer la main à la fin de la rencontre.

Deschamps a alors tenté d'engager la conversation sur la pelouse, mais l'attaquant a refusé de l'écouter, un froid qui pourrait peser sur leurs relations lors des prochaines rencontres de la Coupe du monde.







