L'avion privé de Cristiano Ronaldo a déjà décollé en direction de Riyad, la capitale saoudienne, après le départ du capitaine de la sélection portugaise du rassemblement de son pays, un développement qui a suscité de nombreuses interrogations avant la rencontre face à la Norvège en Ligue des Nations de l'UEFA.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise en colère, et a déclaré sur ses comptes de réseaux sociaux que sa décision était intervenue après la conférence de presse de l'entraîneur Jorge Jesus, et à la suite d'une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football.

La star du Portugal a affirmé qu'elle attendait le moment opportun pour clarifier les faits devant le public portugais, et expliquer les raisons qui l'ont poussée à quitter le rassemblement de la sélection, sans révéler davantage de détails pour le moment.

L'international portugais devrait arriver dans la capitale saoudienne juste avant le coup d'envoi du match entre le Portugal et la Norvège, prévu ce dimanche soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Nations de l'UEFA.

La rencontre face à la Norvège sera le deuxième match disputé par la sélection portugaise depuis le départ de Ronaldo du rassemblement, après que l'équipe a réussi à s'imposer face au Danemark sur le score de 4-2, jeudi dernier.