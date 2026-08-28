Al-Nassr a poursuivi son départ parfait en Roshn League, après avoir renversé son retard face à Al-Taawoun pour s'imposer sur le score de 2-1, vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la compétition, signant ainsi sa quatrième victoire consécutive et confirmant son maintien en tête du classement.

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La rencontre s'est révélée plus difficile pour Al-Nassr que ne le laissait présager son solide début de saison, puisque Al-Taawoun a surpris le leader par un but précoce, avant qu'Al-Nassr ne parvienne à revenir dans la partie et à conclure le match à son avantage, tirant profit de l'expérience de ses joueurs et de leur capacité à gérer les détails décisifs.

Al-Taawoun a ouvert le score à la 11e minute par l'intermédiaire de Bassam Al-Hourayji, qui a offert un avantage précoce à son équipe et mis Al-Nassr sous pression, tandis que les locaux tentaient d'organiser leurs rangs et de chercher la réponse avant la fin de la première période.

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Mais Al-Nassr a poursuivi ses tentatives jusqu'à parvenir à égaliser à la cinquième minute du temps additionnel de la première période, par l'intermédiaire du Portugais Samu Costa, la nouvelle recrue de l'équipe, qui a décoché une superbe frappe que le gardien d'Al-Taawoun n'a pu maîtriser, le ballon finissant au fond des filets pour ramener le match à son point de départ.

Dès l'entame de la seconde période, Cristiano Ronaldo est revenu apposer sa marque au bon moment, en inscrivant le deuxième but d'Al-Nassr à la 50e minute, profitant d'une frappe de son coéquipier Mohamed Simakan qu'il a déviée d'une touche astucieuse à l'intérieur de la cage, offrant ainsi l'avantage à Al-Nassr et renversant le score de la rencontre.

Al-Taawoun a tenté de revenir dans la partie durant les minutes restantes, tandis qu'Al-Nassr cherchait à préserver son avance et à conserver les trois points, et a su gérer les tentatives de son adversaire jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match, actant la victoire de l'équipe visiteuse.

Grâce à cette victoire, Al-Nassr a porté son total à 12 points en quatre matchs, réalisant un sans-faute et poursuivant sa domination en tête de la Roshn League, dans un début parfait qui confirme l'ambition d'Al-Nassr de jouer avec force le titre cette saison. Quant à Al-Taawoun, il est sorti de la rencontre après avoir opposé une forte résistance, mais il a échoué à conserver son avance et a payé la facture des occasions qu'il n'a pas su exploiter au cours du match.