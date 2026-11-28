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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, était en proie à une vive colère malgré la victoire de son équipe contre Al-Hazem en Roshn Saudi League.

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Al-Nassr s'est imposé 1-0 sur la pelouse de son hôte Al-Hazem ce samedi , au stade de la Cité sportive Roi-Abdallah de Buraydah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Le journaliste Ratiban Al-Dosari a publié sur son compte personnel sur « X » une vidéo tournée après le coup de sifflet final, montrant Ronaldo en colère alors qu'il se tenait au bord du terrain.

La star portugaise s'est mise à parler toute seule et a multiplié les gestes traduisant son agacement, pendant que les joueurs d'Al-Hazem venaient vers lui pour le saluer à la fin de la rencontre.

Ronaldo n'a pas réussi à marquer lors de ce match, ce qui l'a empêché de progresser dans sa quête du 1000e but de sa carrière, qui ferait de lui le premier joueur de l'histoire à atteindre ce cap. Son compteur reste bloqué à 987 buts.

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En Roshn Saudi League, Ronaldo en reste également à 9 buts et conserve la deuxième place du classement des buteurs cette saison, à cinq longueurs de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli.

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L'unique but d'Al-Nassr a été inscrit par l'autre milieu portugais de l'équipe, Samu Costa, à la 25e minute, après avoir récupéré le ballon dans la surface face au but vide, à la suite d'un cafouillage.

Bien que l'arbitre ait validé le but, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est intervenue pour revoir l'action, avant de confirmer sa validité à la 26e minute, permettant aux joueurs d'Al-Nassr de célébrer l'ouverture du score à l'extérieur.

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La véritable valeur de ce but a dépassé le simple cadre du résultat : le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, a révélé qu'Al-Nassr est devenu la première équipe de l'histoire de la Ligue professionnelle saoudienne à marquer lors de 100 matchs consécutifs, un record qu'aucun club n'avait jamais atteint dans la compétition.

Selon les statistiques d'« Opta », cette série historique d'Al-Nassr a débuté en décembre 2023, lors de la rencontre face à Al-Riyadh. L'équipe a ensuite continué à trouver le chemin des filets match après match, jusqu'à franchir la barre des 100 face à Al-Hazem.

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Ce chiffre exceptionnel illustre la constance offensive imposée par Al-Nassr sur une longue période et sa capacité à trouver le chemin du but face à tous types d'adversaires, à domicile comme à l'extérieur, ce qui permet à l'équipe de détenir seule un exploit inédit dans l'histoire du championnat.

Ce record intervient alors qu'Al-Nassr compte dans ses rangs plusieurs des plus grands noms offensifs, emmenés par le Portugais Cristiano Ronaldo, son compatriote João Félix et le Sénégalais Sadio Mané, ainsi que d'autres éléments qui ont contribué à maintenir l'efficacité offensive de l'équipe.

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Le but de Samu Costa face à Al-Hazem est ainsi devenu une étape historique dans le parcours d'Al-Nassr en Roshn Saudi League : il n'a pas seulement donné l'avantage à son équipe dans ce match, il a aussi scellé un exploit offensif qu'aucune autre équipe n'avait réalisé depuis la création de la Ligue professionnelle saoudienne.