Vidéo : Ronaldo met toute une ville sens dessus dessous… Une scène de folie avant la bataille de la Coupe du monde !

L’arrivée de la délégation portugaise à Toronto, au Canada, a tourné au véritable événement populaire : des milliers de supporters se sont massés de part et d’autre des routes dans une ambiance survoltée pour apercevoir la star Cristiano Ronaldo, à la veille du match contre la Croatie en Coupe du monde 2026.

Le quotidien espagnol Marca a diffusé une vidéo capturant le passage du bus portugais, tandis que la foule compacte brandissait des drapeaux nationaux et entonnait le nom du capitaine de la « Seleção das Quinas ».

Selon le quotidien, l’autoroute 427 de Toronto avait des allures de tapis rouge déployé pour Ronaldo, les fans s’étant postés dès l’aube pour apercevoir le bus de la sélection.









Ces scènes n’étaient pas l’apanage des seuls Portugais, de nombreux fans de football s’étant massés aux abords de l’hôtel et sur les axes menant à celui-ci, dans l’espoir d’apercevoir le capitaine d’Al-Nassr, toujours aussi populaire à travers la planète.

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Ronaldo doit mener la sélection portugaise vendredi matin face à la Croatie, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, dans un match où le « Brésil de l’Europe » cherchera à poursuivre son parcours vers le titre mondial.

Les Lusitaniens s’appuient sur l’expérience de leur capitaine emblématique, déterminé à ajouter un nouveau chapitre à son palmarès international, tandis que le public portugais espère que CR7 fera tomber l’obstacle croate, après avoir déjà enflammé l’atmosphère bien avant le coup d’envoi.