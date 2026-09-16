L'entraîneur d'Al-Nassr, Ange Postecoglou, a défendu son capitaine Cristiano Ronaldo lors d'un échange particulièrement vif avec un journaliste après la défaite humiliante 4-0 face à Al-Ain.

L'équipe de Postecoglou a subi une lourde défaite lors de son match d'ouverture en Ligue des champions d'Asie Elite, aux Émirats arabes unis, hier mardi. Ce résultat a fait redescendre les champions de Saudi Pro League sur terre, après un bon début de saison.

Ronaldo, auteur de trois buts en six matches, a peiné à peser sur la rencontre et a fait l'objet de vives critiques lors de la conférence de presse d'après-match.

Selon le journal anglais « Daily Mail », un journaliste saoudien a demandé à Postecoglou si la présence de Ronaldo dans le onze de départ d'Al-Nassr constituait un obstacle, affirmant que, sans être totalement un poids, l'attaquant légendaire « n'apportait rien à l'équipe ».

Postecoglou a répondu : « Cristiano a déjà marqué trois buts ; sa période de préparation a été limitée. Ce n'est pas une question de joueurs ; les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce sont des joueurs de très haut niveau dotés d'une personnalité formidable. »

Il a poursuivi : « La responsabilité m'incombe, mais vous ne devriez pas dire cela d'une personne qui reste un modèle pour tout le monde. »

Il a ajouté : « Vous devez faire attention lorsque vous dites de telles choses au sujet de personnes qui ont bâti leur carrière en consentant tous les sacrifices pour continuer à jouer. Vous pouvez me critiquer moi, ce n'est pas un problème. »

L'échange ne s'est pas arrêté là : le journaliste a continué de reprocher à Ronaldo de ne « rien faire », ce à quoi Postecoglou a répondu : « Il n'a rien fait ? Vous ne regardez pas le même match que moi. »

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