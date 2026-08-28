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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : Ronaldo dépasse Al-Sahlawi et s'installe sur le trône d'Al-Nassr en Roshn League

Al Nasr FC vs Al-Taawoun
Al Nasr FC
Al-Taawoun
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise ne cesse d'écrire l'histoire

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a écrit un nouveau chapitre de son histoire avec le club, après avoir inscrit le deuxième but de son équipe face à Al-Taawoun, vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Roshn League, s'emparant ainsi de la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club dans la compétition.

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Le but de Ronaldo est survenu à la 50e minute de la rencontre, lorsqu'il a suivi la frappe de son coéquipier Mohamed Simakan et dévié le ballon d'une touche astucieuse au fond des filets, profitant de la confusion de la défense d'Al-Taawoun et trompant le gardien du club, offrant à Al-Nassr un nouvel avantage dans le match.

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Ce but n'était pas qu'un simple ajout au compteur de Ronaldo, il revêtait aussi une valeur historique, l'attaquant portugais portant son total à 104 buts avec Al-Nassr en championnat professionnel, prenant seul la tête de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire du club, devançant Mohamed Al-Sahlawi, qui avait inscrit 103 buts.

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Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Ronaldo n'a eu besoin que de 110 matches pour atteindre les 104 buts, alors qu'Al-Sahlawi a eu besoin de 205 matches pour inscrire 103 buts, soit un écart de 95 matches entiers en faveur de la star portugaise.

Cet écart révèle la moyenne de buts exceptionnelle de Ronaldo, qui a atteint 0,95 but par match durant son parcours avec Al-Nassr en championnat professionnel, contre 0,50 but par match pour Mohamed Al-Sahlawi.

Ronaldo continue ainsi de pulvériser les records sous le maillot d'Al-Nassr, après être devenu en peu de temps le meilleur buteur de l'histoire du club en championnat professionnel, un exploit qui reflète sa moyenne de buts élevée et son impact direct sur l'équipe depuis son arrivée en Roshn League.

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