VIDÉO : Roberto Martinez évoque sans détour Cristiano Ronaldo et revient sur sa carrière d’entraîneur dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On » avec Adebayo Akinfenwa

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, est le dernier invité de marque à rejoindre Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On ». L'ancien entraîneur d'Everton, de Wigan et de l'équipe nationale belge se confie sur ce que cela fait réellement de diriger le légendaire attaquant Cristiano Ronaldo, sur le choc provoqué par le décès de Diogo Jota, sur les chances de l'Angleterre de remporter la Coupe du monde, et sur bien d'autres sujets encore.
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Disponible sur YouTube et Spotify, le podcast « Beast Mode On » propose les épisodes 1 à 12 en visionnage et écoute gratuits.