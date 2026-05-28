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VIDÉO : Robbie Lyle, fondateur d'AFTV, est l'invité d'Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On » pour évoquer l'actualité d'Arsenal et expliquer comment son réseau de supporters a révolutionné les médias footballistiques CULTURE A. Akinfenwa Arsenal

Après avoir fait d’AFTV l’une des plus grandes plateformes footballistiques au monde et avoir révolutionné la façon dont les fans consomment les médias consacrés au ballon rond, Robbie Lyle rejoint le podcast « Beast Mode On » pour une conversation franche sur Arsenal, les critiques, les moments viraux et la réalité qui se cache derrière la culture des supporters de football.