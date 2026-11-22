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Dans l'un des matchs les plus haletants de la saison, Barcelone a transformé un retard de deux buts face à Villarreal en une victoire spectaculaire 3-2. Grâce à une révolte en seconde période et trois buts consécutifs, le club catalan a fait d'une soirée qui avait viré au cauchemar d'entrée une remontada mémorable au Spotify Camp Nou, pour le compte de la 13e journée de Liga.

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Barcelone abordait la rencontre avec l'ambition de signer une nouvelle victoire pour consolider sa position dans la course au titre. Mais les Blaugrana ont été cueillis à froid : Villarreal a inscrit deux buts dans les sept premières minutes en profitant des erreurs défensives des locaux, avant que Flick ne lance une opération reconquête achevée par trois buts en seconde période.

Entame cauchemardesque : Villarreal profite des erreurs barcelonaises

Villarreal n'a pas mis longtemps à bousculer les plans de Barcelone. Tajon Buchanan a ouvert le score dès la 5e minute en profitant d'une grossière erreur des locaux : arrivé sur le ballon à l'entrée de la surface, il a décoché une frappe puissante qui a fini au fond des filets.

Le visiteur n'a laissé aucun répit à son adversaire. Tani Oluwaseyi a doublé la mise à la 7e minute sur un service parfait d'Alberto Moleiro, et Barcelone s'est retrouvé mené de deux buts, sous les yeux d'un public sonné.

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Le club catalan a tenté de réagir rapidement et a imposé sa mainmise sur le ballon, en s'appuyant sur les déplacements de Lamine Yamal, Raphinha et Karim Adeyemi, tandis que Villarreal misait sur son organisation défensive et sur des contre-attaques rapides.

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Barcelone a obtenu une occasion en or de réduire l'écart à la 21e minute, lorsque l'arbitre Alejandro Hernández a sifflé un penalty après consultation de la VAR, pour une faute commise sur Lamine Yamal dans la surface.

Mais Yamal a manqué l'occasion à la 23e minute, sa frappe s'écrasant sur le poteau droit. Le calvaire de Barcelone s'est poursuivi : malgré plusieurs tentatives, les Blaugrana n'ont pas trouvé le chemin des filets, et Villarreal est rentré aux vestiaires avec deux buts d'avance.

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Flick se révolte : Barcelone revient avec un doublé express

Barcelone est revenu des vestiaires avec un tout autre visage, haussant le rythme de ses offensives et accentuant sa pression sur la défense de Villarreal, avec la volonté manifeste de réduire rapidement l'écart et de remettre les compteurs à zéro.

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À la 57e minute, Gerard Martín a inscrit le premier but barcelonais : à la réception d'un centre millimétré de Pedri, il a jailli dans la surface pour placer une superbe tête au fond des filets, donnant le signal de la révolte catalane.

Barcelone n'a pas attendu longtemps pour égaliser. Fermín López a inscrit le deuxième but à la 61e minute : servi par une passe remarquable de Lamine Yamal dans la surface, il a enchaîné d'une frappe directe qui a terminé sa course dans le petit filet gauche de la cage de Villarreal.

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Ces deux buts ont ramené les deux équipes à égalité : Barcelone a effacé son retard de deux buts en seulement quatre minutes, grâce à une pression incessante qui a déstabilisé le visiteur, en grande difficulté face aux vagues offensives des locaux.

Un but contre son camp parachève la remontada

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Barcelone a maintenu sa pression offensive à la recherche du troisième but et n'a pas tardé à le trouver, la 67e minute offrant le moment le plus dramatique de la rencontre.

Pau Navarro, défenseur de Villarreal, a en effet marqué contre son camp en tentant de repousser un ballon offensif barcelonais, qui a fini dans les filets de sa propre équipe. Les locaux prenaient ainsi l'avantage 3-2, pour la première fois du match.

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Barcelone a ainsi bouclé un retour exceptionnel après avoir été mené de deux buts au bout de sept minutes, renversant la situation avec trois buts en seulement dix minutes, porté par une intense pression offensive et par la fébrilité de la défense de Villarreal.

Le visiteur a tenté de revenir dans la partie dans les dernières minutes, mais Barcelone a continué de se montrer menaçant, obligeant le gardien Péter Gulácsi à intervenir à plusieurs reprises, notamment sur une frappe puissante de Dani Olmo à la 83e minute.

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Des chiffres effrayants : Barcelone écrase les statistiques du match

Les statistiques de la rencontre traduisent une domination écrasante de Barcelone, avec 71 % de possession contre 29 % pour Villarreal, et 29 tirs contre seulement quatre pour le visiteur.

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Les buts attendus (xG) de Barcelone ont atteint 3,22, contre seulement 0,16 pour Villarreal, et les locaux se sont procuré huit grosses occasions, contre une seule pour leur adversaire.

Barcelone a cadré neuf tirs, contre deux pour Villarreal, et a totalisé 48 touches de balle dans la surface adverse, contre seulement deux pour le visiteur.

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Barcelone a obtenu dix corners et délivré 21 passes clés, tandis que Villarreal n'a bénéficié d'aucun corner de toute la rencontre, selon la dernière mise à jour des statistiques.

La rencontre s'est disputée devant 59 034 spectateurs dans les tribunes du Spotify Camp Nou, témoins de l'une des séquences les plus palpitantes du match, au cours de laquelle leur équipe a transformé un retard de deux buts en un avantage de trois buts à deux.

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Barcelone a donc livré une prestation offensive exceptionnelle en seconde période. Refusant de céder après le choc initial, le Barça a renversé la table face à Villarreal, porté par l'éclat de Pedri, Fermín et Yamal, et s'est offert une victoire spectaculaire qui rétablit à trois points l'écart avec son dauphin, le Real Madrid, dans la course au titre en Liga.