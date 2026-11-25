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L'Arabie saoudite s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe du monde U17 après une victoire difficile face à Haïti lors de la dernière journée de la phase de groupes.

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L'Arabie saoudite s'est imposée face à Haïti (2-1) ce mercredi, au stade de l'Aspire Zone à Doha, la capitale qatarie, lors de la troisième journée du groupe D de la Coupe du monde U17 organisée au Qatar.

Haïti a ouvert le score à la 28e minute par l'intermédiaire de Kiki Ramos, qui, parti seul face au but saoudien, a habilement logé le ballon au fond des filets.

L'arbitre a d'abord refusé le but pour un hors-jeu de Kiki Ramos, avant de finalement l'accorder après avoir consulté l'assistance vidéo.

Si Haïti a viré en tête à la pause grâce à ce but, l'Arabie saoudite a réussi à revenir en seconde période. Abdullah Al-Dosari a égalisé à la 53e minute en reprenant habilement un centre à ras de terre au fond des filets.

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Zaid Al-Bouri a ensuite inscrit le deuxième but saoudien à la 77e minute, après s'être retrouvé seul face au but haïtien en partant du milieu de terrain.

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Au même moment, la France a largement dominé l'Uruguay (3-0), se relançant après sa défaite face à l'Arabie saoudite lors de la journée précédente.

Grâce à ces résultats, la sélection saoudienne U17 se qualifie pour le deuxième tour de la Coupe du monde U17. Avec 6 points, elle occupe la deuxième place derrière la France, leader avec le même total, et devant l'Uruguay, relégué au troisième rang avec également 6 points.

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Les trois sélections étant à égalité de points, leurs résultats face à Haïti ont été écartés, ce qui laisse à chacune 3 points. La France l'emporte à la différence de buts (+2), devant l'Arabie saoudite (0) puis l'Uruguay (-2).

À l'issue de la phase de groupes, l'adversaire de l'Arabie saoudite sera connu : elle affrontera l'un des deuxièmes des autres groupes.

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Cette qualification est historique pour l'Arabie saoudite, qui franchit la phase de groupes pour la première fois depuis 37 ans, plus précisément depuis 1989, année de sa deuxième et dernière qualification pour le tour suivant.

Au total, c'est la troisième fois que l'Arabie saoudite passe la phase de groupes de la Coupe du monde U17, après 1985 et 1989.

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En 1985, le deuxième tour correspondait aux quarts de finale, stade où l'Arabie saoudite avait été éliminée après sa défaite face au Brésil (1-2).

Lors de l'édition 1989, la sélection saoudienne avait réalisé le plus grand exploit de son histoire en remportant le titre, après avoir battu l'Écosse en finale aux tirs au but.

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En revanche, les jeunes Saoudiens ont échoué à franchir la phase de groupes à deux reprises, en 1987 et en 2025.