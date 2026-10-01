Cristiano Ronaldo est arrivé dans la capitale espagnole Madrid à l'aube de ce jeudi, quelques heures après avoir quitté le rassemblement de la sélection portugaise avant la date prévue.

L'avion transportant la star âgée de 41 ans s'est posé dans la capitale espagnole vers 1h20 du matin, avant que l'attaquant ne quitte l'aéroport une vingtaine de minutes plus tard dans une voiture portant des plaques d'immatriculation portugaises, selon le réseau «Foot Mercato ».

Environ 12 supporters ont réussi à pénétrer dans une zone réservée de l'aéroport en profitant de l'entrée d'une voiture, et ont accueilli Ronaldo par des chants et des applaudissements, tentant de prendre des photos avec lui, avant que le joueur portugais ne se dirige vers son domicile à Madrid.

La célèbre émission espagnole « El Chiringuito » a publié sur sa page officielle sur « X » une vidéo du moment de l'arrivée de Ronaldo à Madrid.









L'apparition de Ronaldo à Madrid intervient dans une ambiance extrêmement tendue, la crise ayant débuté lorsque Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants du Portugal durant tout le dernier match contre la Norvège, qui s'est soldé par une victoire de la sélection portugaise (2-1), ce qui a provoqué le mécontentement du capitaine d'Al-Nassr saoudien.

Cristiano Ronaldo a refusé de participer à l'entraînement après le match contre la Norvège, mais il a eu un entretien avec Jesus, et les choses ont semblé s'apaiser entre les deux hommes, avant que ce dernier ne déclare en conférence de presse, avant le match contre le Danemark, qu'aucun joueur ne changerait ses idées, ni aucune autre personne dans le football, ce qui a poussé Don à quitter le rassemblement du Portugal et à se diriger vers Madrid.











