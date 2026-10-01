Cristiano Ronaldo est arrivé dans la capitale espagnole, Madrid, à l'aube de ce jeudi, quelques heures après avoir quitté le rassemblement de la sélection portugaise avant la date prévue.

L'avion transportant la star âgée de 41 ans a atterri dans la capitale espagnole vers 1h20 du matin, avant que l'attaquant ne quitte l'aéroport une vingtaine de minutes plus tard dans une voiture arborant des plaques d'immatriculation portugaises, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

Près de 12 supporters ont réussi à pénétrer dans une zone réservée de l'aéroport en profitant de l'entrée réservée aux véhicules, et ont accueilli Ronaldo par des chants et des applaudissements, tentant de prendre des photos avec lui, avant que le joueur portugais ne se dirige vers son domicile à Madrid.

La célèbre émission espagnole « El Chiringuito » a publié, via son compte officiel sur « X », une vidéo du moment de l'arrivée de Ronaldo à Madrid.









L'apparition de Ronaldo à Madrid intervient dans un climat extrêmement tendu, la crise ayant débuté lorsque Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants du Portugal durant tout le dernier match face à la Norvège, qui s'est soldé par une victoire de la sélection portugaise (2-1), ce qui a suscité le mécontentement du capitaine d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a refusé de participer aux entraînements après le match contre la Norvège, mais il a tenu une réunion avec Jesus, et il semblait que les choses s'étaient apaisées entre les deux hommes, avant que ce dernier ne déclare lors de la conférence de presse d'avant-match face au Danemark qu'aucun joueur ne changera ses idées, ni aucune autre personne dans le football, ce qui a poussé le Don à quitter le rassemblement du Portugal et à se diriger vers Madrid.











