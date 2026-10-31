Vidéo : Raphinha rend le sourire au Camp Nou et le Barça frappe tôt face à Alavés

Le Brésilien Raphinha a poursuivi sa belle forme sous le maillot du Barça, en ouvrant le score pour son équipe face au Deportivo Alavés, lors de la rencontre disputée dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne, profitant d'une passe décisive de Fermín López pour inscrire son seizième but cette saison, le quatorzième en championnat.
Le but est intervenu après seulement 8 minutes de jeu, lorsque Pedri a adressé une passe en profondeur parfaitement dosée à Fermín López sur le côté gauche de l'attaque barcelonaise. Ce dernier a avancé et envoyé un centre dans la surface de réparation, repris par Raphinha d'un démarrage rapide et d'une frappe victorieuse au fond des filets, offrant l'avantage à l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.
La star brésilienne, qui se prépare à voyager avec sa sélection nationale à Singapour, continue de renforcer ses statistiques de buteur avec le Barça, après avoir porté son total à 14 buts en championnat d'Espagne, restant ainsi dans la course au trophée « Pichichi » du meilleur buteur de la compétition.