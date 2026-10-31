Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : Raphinha rend le sourire au Camp Nou et le Barça frappe tôt face à Alavés

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Raphinha
Espagne
Brésil

Voir le but

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le Brésilien Raphinha a poursuivi sa belle forme sous le maillot du Barça, en ouvrant le score pour son équipe face au Deportivo Alavés, lors de la rencontre disputée dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne, profitant d'une passe décisive de Fermín López pour inscrire son seizième but cette saison, le quatorzième en championnat.

Le but est intervenu après seulement 8 minutes de jeu, lorsque Pedri a adressé une passe en profondeur parfaitement dosée à Fermín López sur le côté gauche de l'attaque barcelonaise. Ce dernier a avancé et envoyé un centre dans la surface de réparation, repris par Raphinha d'un démarrage rapide et d'une frappe victorieuse au fond des filets, offrant l'avantage à l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

La star brésilienne, qui se prépare à voyager avec sa sélection nationale à Singapour, continue de renforcer ses statistiques de buteur avec le Barça, après avoir porté son total à 14 buts en championnat d'Espagne, restant ainsi dans la course au trophée « Pichichi » du meilleur buteur de la compétition.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google