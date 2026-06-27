Une séquence vidéo virale montre une journaliste américaine avouant ne pas situer la Bosnie-Herzégovine sur la carte, peu avant le match de seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre les deux nations.

Sous la houlette de l’entraîneur Mauricio Pochettino, l’équipe américaine a d’abord dominé le groupe D en s’imposant 4-1 face au Paraguay, puis 2-0 contre l’Australie.

Qualifiés avant la dernière journée, les États-Unis ont aligné une équipe largement remaniée contre la Turquie et ont finalement perdu 3-2.

Le parcours bosnien a été plus ardu dans le groupe B : match nul 1-1 contre le Canada, pays hôte, puis défaite 4-1 face à la Suisse. La victoire 3-1 contre le Qatar lors de la dernière journée a toutefois permis aux Bosniaques de se qualifier en tant que meilleurs troisièmes.

De nombreux Américains estiment que la Bosnie ne devrait pas constituer un obstacle majeur vers les huitièmes de finale, voire au-delà. C’est notamment le cas d’Abigail Feliz, journaliste d’ABC7, dont une vidéo a largement circulé : elle y admettait, non sans une certaine fierté, ne pas savoir situer la Bosnie sur une carte.

Lors d’un direct, elle a ainsi lancé : « Au prochain tour, les États-Unis affronteront la Bosnie mercredi prochain. Pour être honnête, je ne saurais pas situer la Bosnie sur une carte. »

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Elle a poursuivi : « Je ne sais rien de la Bosnie, et je ne veux rien savoir. Car l’équipe des États-Unis est de retour, et nous sommes meilleurs que jamais. Préparez-vous, les Bosniaques, car vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas de ça comme ça. Mais vous allez y faire face. »

Le site TalkSport a rappelé : « Même si la journaliste ignore la Bosnie, la NBA s’est développée grâce à des talents comme Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić et Dragan Bender. »

Le même site a relayé plusieurs réactions cinglantes d’internautes. Un utilisateur de X a ainsi commenté : « Comment une journaliste peut-elle se vanter de son ignorance géographique ? »

Un troisième a ajouté : « Pourquoi admettre cela en direct ? », avant qu’un quatrième n’intervienne en déclarant : « Les Américains célèbrent l’ignorance volontaire comme s’il s’agissait d’une médaille d’honneur », et qu’un autre ne renchérit : « Tu n’es pas obligée de le savoir, mais en tant que journaliste, ne devrais-tu pas avoir envie de le savoir ? Je ne sais pas… les normes professionnelles, les normes rédactionnelles, et tout ce genre de choses ? »

Un sixième a lancé : « Allez la Bosnie ! J’espère que vous allez les battre. Ils sont devenus tellement arrogants depuis qu’ils ont découvert le football le mois dernier. »

La Bosnie-Herzégovine, menée par Edin Džeko (38 ans), a éliminé l’Italie aux tirs au but et s’est qualifiée pour la Coupe du monde. Elle s’efforce désormais d’éliminer l’équipe de Pochettino.

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