Une vive polémique a éclaté ces dernières heures autour de l'apparition du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr et meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, lors de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des champions 2026-2027.

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Le tirage au sort a lieu ce jeudi 27 août 2026 dans la principauté de Monaco, tandis que les rencontres de la phase de ligue débuteront le 8 septembre prochain.

Les internautes de la plateforme « X » ont fait circuler de nombreuses photos ainsi qu'une séquence vidéo montrant Ronaldo sur le lieu du tirage au sort, tiré à quatre épingles, en train de signer des maillots et des documents pour les supporters.

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De fait, certains journaux et sites internet ont commencé à relayer l'information en la traitant comme un fait établi. Mais la réalité était tout autre, contrairement à ce qui a été colporté récemment.

En vérifiant la véracité de l'affaire, on constate que la séquence qui a circulé a bien été publiée par le compte officiel de la Ligue des champions sur la plateforme « X », mais qu'elle remonte à l'année 2024, lorsque Ronaldo avait effectivement assisté à la cérémonie du tirage au sort à l'époque.

Par ailleurs, Ronaldo se prépare actuellement à disputer avec Al-Nassr la rencontre face à Al-Taawoun, demain vendredi, dans le cadre de la quatrième journée du championnat saoudien de première division, la Roshn Saudi League.

Ronaldo est le joueur le plus emblématique de l'histoire de la Ligue des champions, étant son meilleur buteur avec 140 buts. Il a également remporté le titre à 5 reprises, une fois avec Manchester United et 4 fois avec le Real Madrid.